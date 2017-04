Boris Johnson gir Assad skylden for giftangrep 

– Alle beviser jeg har sett, og det kan kommer mer om dette, tyder på at det var Assad-regimet som gjorde dette, i full visshet om bruk av ulovlige våpen i et barbarisk angrep på egen befolkning. Jeg mener de ansvarlige må betale en pris, sa Johnson da han ankom til en stor konferanse for Syria i Brussel.

– Jeg mener det viser at denne regjeringen er fullstendig blottet for barmhjertighet for sitt eget folk, sa han.

Johnson tok likevel forbehold om at det ennå ikke er klart nøyaktig hva som skjedde.

– Dette må etterforskes, skyldspørsmålet må avgjøres, og det vil helt klart være passende å stille de ansvarlige for retten i den grad det er mulig, sa han.

Syriske myndigheter nekter for å ha brukt kjemiske våpen i angrepet, der eksilgruppen SOHR melder at 72 personer ble drept.

Russland opplyser at syriske fly angrep Khan Sheikhoun, men hevder at den giftige gassen må ha lekket ut da flyene bombet et våpenlager som tilhørte opprørerne i området.

