USAs handelsunderskudd minker

Handelsunderskuddet i februar er det laveste på fire måneder, ifølge handelsdepartementet i Washington.

– Vi har sett en forbedring i tallene mellom januar og februar og fortsetter å legge vekt på å fjerne nasjonens handelsubalanse, sier handelsminister Wilbur Ross.

Han understreker at administrasjonen under president Donald Trump kommer til å fortsette arbeidet med å reforhandle frihandelsavtaler. Trump har framstilt handelsunderskudd som en trussel mot nasjonal sikkerhet og lovet aggressive tiltak for å redusere det.

Handel er ventet å bli et sentralt tema når Kinas president Xi Jinping gjester Trump i Florida torsdag og fredag. Tall fra handelsdepartementet viser at USA underskudd til Kina minket med 14 milliarder kroner til 272 milliarder kroner i februar.

Handelsunderskuddet nådde sitt høyeste månedlige nivå på nesten fire år i januar. Da var underskuddet på 417 milliarder kroner.

Handelsunderskuddet er et mål på hvor mye landet eksporterer varer og tjenester i forhold til hvor mye det importerer.

(©NTB)