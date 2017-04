USA skal lede Nord-Korea-møte i Sikkerhetsrådet 

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier møtet er satt til 28. april.

Å få en slutt på Nord-Koreas utvikling og testing av kjernefysiske våpen og raketter er høyt prioritert av president Donald Trump, og Tillersons møte blir første gang han stiller i Sikkerhetsrådet.

Forholdet til Nord-Korea blir også et tema for samtalene mellom Kinas president Xi Jinping og Trump når de to denne uka møtes for første gang, på sistnevntes feriested i Florida. Trump ivrer etter å få med seg Kina og FN i kampen for å få slutt på Nord-Koreas atomprogram, men har også gjort det klart at USA er rede til å takle Nord-Korea på egen hånd, om de må.

