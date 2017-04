Tyrkia vil ha opptil 43 års fengsel for journalister

De fleste av journalistene i den sekulære avisen har sittet fengslet siden november i fjor, siktet for medlemskap i en forbudt terrorgruppe og for å ha bistått ulovlige organisasjoner.

Noen av Tyrkias mest kjente journalister er tiltalt i saken, blant dem avisens nåværende sjefredaktør Murat Sabuncu, kommentator Kadri Gursel, skribent Ahmet Sik og tegner Musa Kart.

Sabuncu og Gursel risikerer opptil 15 års fengsel om de blir funnet skyldig i tiltalen, mens avisens styreformann Akin Atalay kan bli dømt til 43 år bak lås og slå.

Cumhuriyet er blant Tyrkias eldste aviser og har markert seg som en sterk kritiker av president Recep Tayyip Erdogans forslag til grunnlovsendring, som skal avgjøres i en folkeavstemning 16. april.

Avisen har fortsatt å publisere de fengslede journalistenes spalter, men har utelatt byline i tekstene.

I tiltalen heter det at avisen har vært under Fethullah Gülens kontroll siden 2013. Den muslimske predikanten, som lever i eksil i USA, har fått skylden for det mislykkede kuppforsøket i juli 2016.

I etterkant av kuppforsøket har ytringsfriheten i landet blitt innskrenket. Blant annet er 118 journalister fengslet og 184 medier stengt.

Av de 19 tiltalte i saken er 12 varetektsfengslet, to på rømmen og fem løslatt mot kausjon. Tidligere sjefredaktør Can Dündar rømte til Tyskland i fjor etter at avisen i et forsideoppslag anklaget regjeringen for å sende våpen til syriske opprørere. Dundar ble dømt til 10 måneders fengsel for oppslaget.

