SOHR: Minst 58 drept i gassangrep i Syria

Rett før klokka 12 norsk tid melder nyhetsbyrået AFP at flere bomber har truffet sykehuset der sårede i gassangrepet behandles.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste først at minst 18 sivile ble drept i angrepet tirsdag morgen i småbyen Khan Sheikhun i provinsen Idlib. Kort tid senere ble tallet på ofre oppjustert til minst 35, deretter til 58.

Ifølge SOHR-leder Rami Abdulrahman er elleve av de drepte barn. Han sier videre at tallene på antall drepte mest sannsynlig kan komme til å stige.

Titalls mennesker fikk pusteproblemer som følge av luftangrepet, og ofrene døde av kvelning og andre symptomer forårsaket av den giftige gassen, heter det. SOHR var ikke i stand til å bekrefte hva stoffet besto av. De fleste av de drepte og sårede er sivile, opplyser eksilgruppa, som har et bredt kildenettverk inne i Syria.

Krever gransking

Den syriske opposisjonen krever at FN gransker angrepet. Nasjonalkoalisjonen sier i en uttalelse at den krever at Sikkerhetsrådet samles til et hastemøte, åpner en umiddelbar gransking og tar de "nødvendige stegene for å sikre at de skyldige holdes ansvarlig". Koalisjonen beskriver angrepet som en "massakre", og den anklager regimet for å stå bak.

Den syriske regjeringen sluttet seg offisielt til Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) i 2013. Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.

FN-granskere har siden lagt fram flere rapporter som anklager regjeringsvennlige styrker for bruk av klorgass i minst tre tilfeller i 2014 og 2015. Regimet har avvist rapportene og anklager på sin side opprørerne for å bruke ulovlige våpen.

Motoffensiv

President Bashar al-Assads motstandere, i all hovedsak tidligere al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten, nå kjent som Fateh al-Sham, kontrollerer nesten hele Idlib-provinsen. Provinsen har blitt utsatt for luftangrep fra russiske og syriske fly, samt den amerikanskledede koalisjonen.

Tirsdagens angrep fant sted få dager etter at opprørerne anklaget styrker som er lojale mot president Assad, for å ha brukt kjemiske våpen i en motoffensiv i Idlibs naboprovins Hama.

Tirsdag startet en konferanse om Syrias framtid i Brussel. EU og FN har invitert til konferansen, og Norge er medarrangør.

(©NTB)