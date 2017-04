Russland og Syria avviser anklage om kjemisk angrep

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble flere personer drept i et luftangrep mot et boligområde i den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhun nordvest i Syria, der det skal ha blitt benyttet en giftig gass.

Mange fikk pusteproblemer, kastet opp, besvimte og det skummet fra munnen deres, ifølge SOHR. Det er ikke kent hvilken gass eller hvilke kjemikalier ofrene eventuelt var blitt utsatt for.

En lege i Idlib-provinsen mener at det antatte kjemiske angrepet er det verste i landet siden 2013, da flere hundre personer ble drept i en forstad til Damaskus.

Legen Abdulhai Tennari, som behandlet flere av de sårede tirsdag, tror det er snakk om noe mer alvorlig enn et angrep med klorgass.

Krever gransking

Antall drepte steg i løpet av dagen til 58, og minst 160 personer er såret. De fleste av de drepte og sårede er sivile, opplyser SOHR, som har et bredt kildenettverk inne i Syria.

Den syriske opposisjonen krever at FN gransker angrepet. Nasjonalkoalisjonen sier i en uttalelse at den krever at Sikkerhetsrådet samles til hastemøte, åpner en umiddelbar gransking og tar de "nødvendige stegene for å sikre at de skyldige holdes ansvarlig". Koalisjonen beskriver angrepet som en "massakre", og den anklager regimet for å stå bak.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier Syrias president Bashar al-Assad bærer et spesielt ansvar for det som fryktes å være et angrep med kjemiske våpen.

– I dag er nyhetene forferdelige. Men dette er en påminnelse om at situasjonen på bakken fortsatt er dramatisk i mange deler av Syria, sier Mogherini.

– Avviser

Russland avviser at russiske fly sto bak angrepet.

– Fly fra det russiske flyvåpenet har ikke gjennomført noen angrep nær Khan Sheikhun i Idlib-provinsen, heter det i en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet.

En høytstående syrisk sikkerhetskilde sier at påstandene om at syriske kampfly angrep byen med kjemiske våpen, er usanne.

– Dette er en falsk anklage, sier kilden, som anklager opprørerne for å forsøke "å oppnå i mediene det de ikke greier å oppnå på bakken".

Klorgassangrep

Den syriske regjeringen sluttet seg offisielt til Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) i 2013. Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.

FN-granskere har siden lagt fram flere rapporter som anklager regjeringsvennlige styrker for bruk av klorgass i minst tre tilfeller i 2014 og 2015. Regimet har avvist rapportene og anklager på sin side opprørerne for å bruke ulovlige våpen.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er "svært bekymret" over meldingene om bruk av kjemiske våpen.

OPCW opplyser at granskere er i gang med å "samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder"

(©NTB)