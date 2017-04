Russiske myndigheter leter etter svar etter terror i St. Petersburg 

Elleve personer ble drept og rundt 50 såret i angrepet, som skjedde mandag ettermiddag mellom stasjonene Sennaja Plosjtsjad og Teknologisk institutt. Kort tid etter ble en annen bombe funnet og uskadeliggjort på metrostasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

Jakten på en eller flere gjerningspersoner er i gang, og mandag morgen ble det meldt at en russisk statsborger fra den tidligere sovjetrepublikken Kirgisistan er mistenkt for å ha sprengt seg selv i metrovognen. Opplysningene kommer fra Kirgisistans sikkerhetsdepartement, som opplyser at mannen er født i 1995, ifølge nyhetsbyrået AP.

Tidligere har det russiske nyhetsbyrået Interfax sitert anonyme kilder som sier at politiet mener angrepet ble utført av en 23 år gammel mann fra Sentral-Asia med tilknytning til radikale islamister. Dette er ikke bekreftet offentlig.

Det er også kommet meldinger om at bomben var plassert under et sete.

Flere personer?

Politiet etterlyste først to personer, den ene var mistenkt for å ha utplassert bomben som eksploderte, den andre for å ha utplassert bomben som ble uskadeliggjort. Men etter at russisk fjernsyn viste et bilde av denne mistenkte, meldte mannen seg, og han skal nå være sjekket ut av saken.

En preget Vladimir Putin la sent mandag kveld ned røde roser utenfor metrostasjonen i hjembyen St. Petersburg. Presidenten plasserte rosene på samme sted som mange andre russere har tent lys og lagt ned blomster. Deretter forlot han stedet uten å si et ord.

USAs president Donald Trump ringte mandag Putin for å kondolere, tilby sin støtte og forsikre om at landene står sammen i sin fordømmelse av terrorisme og ondskap som må bekjempes i fellesskap, ifølge en uttalelse fra Kreml.

En rekke statsledere og FNs sikkerhetsråd har fordømt det "barbariske og feige terrorangrepet", og Sikkerhetsrådet ber om at de ansvarlige stilles til ansvar for sine handlinger.

– Ble tipset?

Den liberale, russiske avisa Kommersant siterer en ikke navngitt kilde som sier at russisk etterretningstjeneste hadde opplysninger om at et terrorangrep var under planlegging i St. Petersburg. Opplysningene skal ha kommet fra en russisk person som hadde hatt kontakt med IS-krigere.

Myndighetene har ikke kommentert påstanden.

Da bomben gikk av mandag, var Putin på besøk i St. Petersburg for et møte med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Han har lovet at politi og etterretningstjenester skal gjøre sitt for å "gi et fullstendig bilde" av hva som skjedde, og han har også lovet å stille opp for ofrene og deres familier.

