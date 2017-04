Rosa diamant solgt for over 600 millioner på auksjon

"Pink Star" heter diamanten på 59,60 karat som ble solgt for 71,2 millioner dollar på Sotheby's auksjon i Hongkong tirsdag.

Tre potensielle kjøpere hadde meldt sin interesse, og diamanten ble solgt til en budgiver via telefon, opplyser Sotheby's på Twitter.

Den rosa diamanten er omtrent på størrelse med et vaktelegg. Den forrige prisrekorden for en rosa diamant hadde "Graff Pink", som gikk for 46,6 millioner dollar hos Sotheby's i Genève i 2010.

Den rosa stjernen ble først solgt av Sotheby's i 2013 for over 83 millioner dollar, men budgiveren klarte ikke å innfri betalingen.

