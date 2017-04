Israelsk avis: Trump-rådgiver støttet antisemittisk milits i Ungarn

Gorka har tidligere vært politiker i Ungarn. I 2007 uttrykte han støtte til en paramilitær gruppe kalt Magyar Gárda (Den ungarske garden). Gruppa ble senere forbudt fordi den ble ansett som en trussel mot minoriteter.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fastslått at Magyar Gárda arbeider for en grunnleggende rasistisk rettsorden, skriver den israelske avisa.

Gorka ble for ti år siden spurt direkte i et TV-intervju om hvorvidt han støttet opprettelsen av militsen etter at den ble etablert av det sterkt høyreorienterte partiet Jobbik.

– Ja, det stemmer, sier Gorka, som da ledet sitt eget nystiftede parti.

Han føyer til at landets ordinære militære styrker er "syke" og ute av stand til å forsvare Ungarn.

(©NTB)