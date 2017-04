Hjem FN og OPCW gransker meldinger om kjemisk angrep i Syria

FN og OPCW gransker meldinger om kjemisk angrep i Syria

OPCW og FNs granskingskommisjon for Syria undersøker nå opplysningene om at det ble brukt kjemiske våpen i et angrep mot en opprørskontrollert by tirsdag.