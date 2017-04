FN kan ikke fastslå hvem som sto bak antatt gassangrep 

Den syriske eksilgruppen SOHR melder at minst 58 mennesker ble drept og 160 såret i angrepet i Khan Sheikhun i provinsen Idlib i Syria tirsdag morgen. Landsbyen skal ha blitt angrepet med gass som ga kvelningssymptomer.

FN har foreløpig ikke noen "offisiell eller pålitelig" informasjon om hvem som utførte angrepet, opplyser FNs spesialutsending Staffan de Mistura.

– Det vi har forstått, er at det dreier seg om et kjemisk angrep, og at det kom fra lufta, sa han på en pressekonferanse sammen med EUs utenrikssjef Federica Mogherini tirsdag ettermiddag.

– Det vi vet, var at det var grufullt. Bildene og videoopptakene vi har sett, er megetsigende, sa de Mistura.

Heller ikke EU har beviser, opplyser Mogherini.

Hun gjentar likevel at hun mener det syriske regimet bærer et spesielt ansvar i saken fordi det er regimets plikt å beskytte sivilbefolkningen mot slike angrep.

– De som står bak, må stilles til ansvar, uansett hvem det er, sier Mogherini.

Angrepet kommer samme dag som 70 land og organisasjoner samles i Brussel for å sikre hjelp til Syria og nabolandene og for å diskutere Syrias framtid.

