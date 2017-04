Danmark øker støtte til FN-fond etter USAs kutt

Det opplyser utviklingsminister Ulla Tørnæs fra regjeringspartiet Venstre tirsdag morgen, få timer etter at amerikansk UD kunngjorde kuttet.

– At USA har besluttet å kutte støtten, er både trist, skadelig og unødvendig, sier hun til Ritzau.

– For å bøte på amerikanernes beslutning vil vi straks bevilge 40 millioner kroner til UNFPA, sier Tørnæs. Det tilsvarer nesten 50 millioner norske kroner.

FNs befolkningsfond arbeider for å støtte blant annet familieplanlegging, kvinne- og barnehelse i over 150 land. USA begrunner kuttet i sin støtte med at UNFPA samarbeider med Kina, og anklager blant annet FN-organet for å støtte eller bidra til tvangssterilisering.

Den danske ekstrabevilgningen tas av en pott på 75 millioner danske kroner som regjeringen hadde besluttet å gi i forbindelse med den internasjonale She Decides-konferansen i Brussel i mars.

Formålet er å avverge konsekvensene av at USA under president Donald Trump kutter støtten til organisasjoner som støtter retten til abort. Den amerikanske støtten utgjorde rundt 32,5 millioner dollar (ca. 278 millioner kroner) i 2017-budsjettet

(©NTB)