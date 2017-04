Ulykkesbuss i Sverige kan ha hatt mangler

Ifølge TV4 Nyheterna har svensk politi fått opplysninger om at minst én av sjefene i busselskapet Bergkvarabuss ble varslet om mistanke om teknisk feil ved bussen dagen før den kjørte utfor veien i Härjedalen.

På fredag skal den samme bussen ha krenget ukontrollert fra side til side da den nådde 70–80 kilometer i timen.

Bergkvarabuss avviser at de hadde kjennskap til tekniske feil eller mangler ved ulykkesbussen, som var fra 2010.

–Ingen av våre bussjåfører ville ha kjørt et kjøretøy som de ikke opplevde som trafikksikkert, sier selskapets markedssjef Simon Sandberg til TV4 Nyheterna.

Feil på hjullager

Ifølge SVT Nyheter ble det i fjor høst oppdaget feil ved et hjullager på den samme bussen, noe som gjorde at den ved to tilfeller ikke ble godkjent under kontroll.

I desember ble bussen imidlertid godkjent av busselskapets eget serviceverksted, Mekka Traffic.

Bergkvarabuss var også innblandet i en dødsulykke som kostet to mennesker livet i Sogn i 2013. Sjåføren av selskapets buss ble den gang dømt til fem måneders fengsel for uaktsom kjøring.

Skole i sorg

På Ängskolan i Skene, som elevene på ulykkesbussen kommer fra, ble det holdt sørgestund for de tre omkomne åttendeklassingene mandag.

En stort minnested med lys og blomster har vokst fram på skolen, som ligger noen mil sørøst for Göteborg.

Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige – en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.

Mange skadd

– Jeg har tre barn på skolen. Min datter går i samme klasse som en av de omkomne. De bare gråter og er triste. De har gått i samme klasse siden tredje. Vært med i samme idrettsklubb. Det er forferdelig, sier en mor.

23 personer ble innlagt på sykehus etter ulykken, som skjedde tidlig søndag morgen, noen av dem med alvorlige skader. Elleve personer er fortsatt innlagt på sykehus, men fem av dem blir trolig utskrevet i løpet av mandagen.

For to andre beskrives tilstanden som alvorlig, men stabil, ifølge Region Jämtland Härjedalen.

52 ungdommer var i bussen da den kjørte av veien og veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö. I tillegg var føreren og seks andre voksne om bord i bussen.

