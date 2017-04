Trumps dommerkandidat nærmere godkjenning

Demokrater i opposisjonen sa likevel at de har nok stemmer til å utsette nominasjonen når den skal tas opp i Senatet fredag. Demokratene kommer da til å benytte seg av en såkalt filibustertaktikk – å blokkere Senatets arbeid med endeløse taler – for å forhindre at Senatet går fra debatt til en avgjørende avstemning.

Kort tid før justiskomiteens godkjenning ble det klart at 41 senatorer støtter opp om en uthaling av prosessen når nominasjonen skal opp i Senatet.

Når nominasjonen blokkeres, er det sannsynlig at Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, endrer reglene, slik at Gorsuch kan bli godkjent med simpelt flertall. I dagens regler kreves det 60 av Senatets totalt 100 stemmer.

Gorsuch, som er president Donald Trumps valg som ny høyesterettsdommer, har stor republikansk støtte. En rekke demokrater var derimot misfornøyd med Gorsuchs svar under utspørringen i mars.

49-åringen har blant annet fått kritikk for å ikke svare tydelig om sine personlige meninger om abort, valgkampfinansiering og flere andre saker.

