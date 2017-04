Trump og Sisi hyller hverandre

– Du har en god venn og alliert i USA og i meg, sa USAs president Donald Trump da de to presidentene møtte hverandre i Det hvite hus mandag. Trump lovet et langvarig og sterkt forhold til Egypt, og han benyttet anledningen til å skryte av presidentkollegaen som grep makten i et militærkupp i 2013.

– Jeg vil at alle vite at vi står bak president al-Sisi. Han har gjort en fantastisk jobb i en veldig vanskelig situasjon, sa Trump.

Egypts president, som er blitt sterkt kritisert for menneskerettsbrudd, var den første utenlandske lederen som gratulerte Trump etter at han vant presidentvalget i november.

Mandag skrøt Sisi av Trumps "tøffe" holdning til terrorisme og lovet å samarbeide med USA. Han sa videre at han beundrer Trumps "unike personlighet".

Det var på forhånd ventet at de to også skulle diskutere økonomisk og militær bistand til Egypt under møtet i Washington.

Aldri invitert

Det at Sisi blir tatt imot i Det hvite hus, markerer også hvor ulik holdning Trump har til Sisi sammenlignet med den forrige administrasjonen. Sisi ble aldri invitert til USA av president Barack Obama.

Sisi var generalen som styrtet Egypts første demokratisk valgte president, Mohamed Mursi, etter store demonstrasjoner sommeren 2013. Sisi ble valgt til president året etter i et valg opposisjonen boikottet.

Mursi ble satt bak lås og slå i likhet med tusenvis av hans meningsmotstandere, sekulære så vel som islamister. Etter avsettelsen fulgte det også flere blodige aksjoner mot demonstranter som samlet seg i gatene for å protestere mot kuppet.

– Fantastisk kar

Trump har på sin side uttrykt stor beundring for Sisi. – Han er en fantastisk kar. Tok kontroll over Egypt, og da mener jeg virkelig tok kontroll. Han statuerte et lidenskapelig og overbevisende eksempel på hvorfor alle land bør slutte å samarbeide med islamister, sa Trump i et intervju med TV-kanalen Fox i september i fjor. Det er Sisis første besøk i Det hvite hus. Her skal han også møte representanter for Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet for å be om hjelp til Egypts kriserammede økonomi.

