Opposisjonstilhengere frykter valgfusk i Ecuador

Opposisjonsleder Lasso ligger ifølge tre valgdagsmålinger an til å vinne søndagens valg med et par prosents margin, mens en fjerde måling utroper venstreorienterte Lenin Moreno til vinner. Begge kandidater innkasserte søndag kveld seieren allerede før stemmetellingen faktisk var begynt.

Lassos tilhengere samlet seg utenfor opptellingslokalene, der også de offisielle valgansvarlige har styrket sikkerheten for å sikre at ingen tar seg inn. Like bortenfor lokalene samlet det seg etter hvert tilhengere av Moreno.

President Rafael Correa tok til sosiale medier for å be folk roe seg.

Ber om aksept

Bekymringene bygger på at opptellingen av stemmene i første runde av valget, i februar, tok hele tre dager. Til slutt ble det klart at Moreno i den runden fikk 39,36 prosent av stemmene, mot Lassos 28,9 prosent. Hadde Moreno fått 40 prosent eller mer ville han ha vunnet valget der og da. Moreno støttes av den sittende presidenten.

I forkant av valget har kirkeledere bedt begge sider akseptere et eventuelt nederlag i valget og ikke bestride resultatet.

Neglebiter

En av målingene søndag er foretatt av selskapet Cedatos, som traff akkurat med sin valgdagsmåling i februar. Ifølge Cedatos vil utfordreren Lasso vinne med 53 prosent av stemmene, men målingen har en feilmargin på 2,2 prosent. Lasso har ledet an med knapp margin på meningsmålinger før valgdagen.

Venstreorienterte Moreno vil satse på høye skatter og sosiale ytelser, mens utfordreren Lasso vil kutte både skatter og offentlige budsjetter.

Valget på ny president vil ikke bare ha betydning for landets innbyggere, men også for WikiLeaks' grunnlegger Julian Assange, som har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London de siste årene. I forkant av valget uttalte Lasso at han i løpet av sine 30 første dager som president vil sørge for at Assange kastet ut av ambassaden.

