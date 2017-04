HRW: Israel stenger utsendinger ute 

Rapporten “Unwilling or Unable: Israeli Restrictions on Travel to and from Gaza for Human Rights Workers" fra Human Rights Watch (HRW) slippes mandag.

Over 47 sider anklager HRW Israel for å systematisk sørge for at deres utsendinger ikke får reise til den palestinske Gazastripen. Organisasjonen hevder praksisen har pågått siden 2008, og at kun én innreisetillatelse ble gitt i 2016. Gruppen skriver også at Egypt systematisk har nektet dem og Amnesty International innreise fra egyptisk side av grensa siden 2012.

Israelske myndigheter avviser imidlertid rapporten.

– Vi organiserer grensekryssingen til mange menneskerettighetsorganisasjoner, skriver Israels koordinator for aktiviteter i territoriene (COGAT) i en uttalelse. Kontoret er en del av det israelske militæret.

Tvilsomt

Israel og Egypt innførte blokade av Gaza etter at Hamas fikk kontroll over området i 2007. Begge sider i konflikten mellom Israel og Palestina er blitt anklaget for overgrep mot sivile og brudd på menneskerettighetene, og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er i gang med å etterforske anklagene.

Israel har uttalt at de gjennomfører sin egen gransking og at menneskerettighetsorganisasjoner er en viktig kilde til informasjon om mulige overgrep. HRW mener Israels hensikter kan trekkes i tvil når de systematisk stenger de samme organisasjonene ute fra Gaza.

– Hvis Israel ønsker at ICC skal ta landets argumenter seriøst, om at Israels etterforskning av lovbrudd er tilstrekkelig, vil det være et godt første trekk å la menneskerettsforkjempere å avdekke relevant informasjon, sier Sari Bashi, som leder HRWs virksomhet på Vestbredden og Gazastripen.

Partisk

Israel har lenge anklaget HRW for å ta side mot dem og for palestinsk side. HRW har imidlertid også dokumentert at de blir motarbeidet av palestinske myndigheter. I en rapport i august i fjor slo HRW fast at myndighetene på Vestbredden og Gazastripen forfølger og fengsler kritiske journalister og aktivister.

Både president Mahmoud Abbas' Fatah-dominerte administrasjon på Vestbredden og Hamas på Gazastripen skal hver for seg ha tatt i bruk metoder for å sjikanere, skremme og bruke fysisk makt mot kritiske røster.

