USA: Kina må stoppe Nord-Koreas atomvåpenprogram

– Det eneste landet som kan stoppe Nord-Korea, er Kina, og det vet de, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley i et intervju med TV-kanalen ABC søndag.

– Vi kommer til å fortsette å legge press på Kina for at det blir handling, sa Hayley videre.

Uttalelsen kommer i forkant av at USAs president Donald Trump møter sin kinesiske motpart Xi Jinping i Florida 6. og 7. april. Den viktigste samtalen under møtet vil handle om Nord-Korea, sa Haley.

Haleys intervju er ikke første gang USA ber Kina gjøre mer for å få Nord-Korea til å stoppe sitt atomvåpenprogram. Da USAs utenriksminister Rex Tillerson besøkte Beijing i mars, varslet han på forhånd at han kom til å be Kina gjøre mer for å legge press på Nord-Korea.

Også Trump selv har på Twitter gått ut mot Kina for å "ha gjort for lite for å hjelpe" hva gjelder Nord-Korea.

(©NTB)