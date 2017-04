Tre omkom da buss med ungdommer veltet i Sverige

– Ulykkesstedet så til å begynne med ut som en krigsskueplass. Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, forteller Peter Nystedt fra redningstjenesten.

Myndighetene i regionen Jämtland Härjedalen opplyste på en pressekonferanse på formiddagen at tre mennesker omkom og at seks er alvorlig skadd. 19 har moderate skader.

– Det blir sånne krefter i en buss på en vei med 80-90-sone, sier Nystedt.

Situasjonen på ulykkesstedet ble beskrevet som kaotisk mens redningsarbeidet pågikk. Mange fikk behandling på stedet, mens andre ble fraktet til sykehus.

– Jeg har fått den fryktelige nyheten om bussulykken utenfor Sveg. Det etterlater meg og hele landet i sorg, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven i en uttalelse.

Ikke nok ambulanser

52 ungdommer befant seg i bussen da den veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö litt etter klokka 7. I tillegg var føreren og seks andre voksne om bord.

En stund var redningsmannskapene redd for at noen var fastklemt under bussen, men dette viste seg å ikke være tilfelle. På formiddagen var alle de skadde fraktet bort fra stedet.

Et stort antall ambulanser og flere helikoptre ble sendt til stedet da nødetatene fikk melding om ulykken. Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger. Også norske myndigheter tilbød å bistå med et helikopter.

Likevel var det vanskelig å få på plass nok ressurser.

– Det har ikke vært nok ambulanser til å ta hånd om alle de skadde samtidig. Så det ble prioritert å kjøre i omganger, sier Olof Brånborg fra den svenske redningstjenesten.

Årsaken ikke kjent

Ifølge redningstjenesten ble "hele Mellannorrland" tømt for ambulanser. Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede.

Bussen ligger på siden i en grøft ved en avkjøring på E45. Det har vært kuldegrader og glatte veier i området, men veibanen var tørr der ulykken skjedde.

– Vi er litt usikre på hva som forårsaket ulykken. Det er en rett strekning og tørr og fin veibane, sier Peter Nystedt.

Det svenske Trafikkverket har igangsatt en gransking av ulykken.

– Granskingen vil vise om det var veiens tilstand, menneskelige faktorer eller noe annet som var årsaken, sier Vernonika Gustafsson ved myndighetenes pressetjeneste.

Ungdommene på bussen går i en åttendeklasse på en skole i Västa Götaland. De var på vi til et skisted i Jämtland.

Passasjerene sov da bussen plutselig rullet rundt, forteller en person som var om bord da ulykken skjedde, ifølge Östersundsposten.