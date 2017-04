Meldinger om kamper i Øst-Ukraina tross våpenhvile

Det ukrainske militæret hevder de har vært utsatt for 37 angrep fra de russisk-støttede opprørerne øst i landet siden den nye våpenhvilen trådte i kraft tidlig lørdag.

En talsmann for militæret sier at til tross for angrepene, så har de ukrainske styrkene overholdt den nye våpenhvileavtalen.

En talsmann for det opprørskontrollerte området som kaller seg Folkerepublikken Donetsk, hevder på sin side at de har vært utsatt for 35 angrep fra ukrainske styrker. Opprørere i Luhansk sier de har blitt angrepet to ganger.

FN anslår at rundt 10.000 mennesker har mistet livet siden konflikten i Øst-Ukraina brøt ut i 2014.

