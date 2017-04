Flere sivile drept i Afghanistan da eksplosiver ble uskadeliggjort 

Det opplyser en talsmann for Helmand-provinsens guvernør søndag. Hendelsen skjedde lørdag kveld.

Talsmannen opplyser at soldater fant et våpendepot med eksplosiver og ammunisjon, som de valgte å uskadeliggjøre ved sprengning.

Ifølge ikke navngitte kilder i provinsadministrasjonen førte eksplosjonen til at taket på et hus i nærheten falt sammen. Ni sivile som befant seg i huset, døde, blant dem to barn. Alle tilhørte samme familie.

