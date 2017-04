Avisbud drepte mann i Tyskland etter krangel om punktlig levering

Avisbudet, 41 år gammel mann, stakk 51-åringen flere ganger med kniv, opplyser politiet søndag.

Bakgrunnen for drapet, som skjedde lørdag, er ifølge politiet at 51-åringen gjentatte ganger hadde klaget på at avisen ikke ble levert i tide.

Avisbudet er pågrepet.

