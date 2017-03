Voldsomme demonstrasjoner i Paraguay

Avstemningen ble holdt i et lukket møte i kongressbygningen, og 25 av de 45 senatorene stemte for forslaget, melder Reuters.

Forretningsmannen Cartes har styrt landet siden 2013, og embetsperioden hans utløper neste år. I utgangspunktet kan president kun sitte i én femårsperiode. Både Cartes og forgjengeren Fernando Lugo har tilhengere som ønsker å endre grunnloven for å gjøre det mulig å bli valgt for en ny periode.

Motstanderne av forslaget som ble vedtatt fredag sier det svekker landets demokratiske institusjoner og mener avstemningen var ulovlig.

– Et kupp er blitt gjennomført. Vi vill kjempe mot dette, og vi ber folket kjempe mot det, sier senator Desiree Masi fra opposisjonen. tilhengerne av forslaget bedyrer at alt har gått lovlig for seg.

Demonstranter samlet seg i gatene utenfor senatet, og etter hvert som mørket falt på, ble protestene mer voldsomme. Noen forsøkte å tenne på kongressbygningen. Opprørspoliti skjøt tåregassgranater og brukte vannkanoner og gummikuler mot demonstrantene. Det er ukjent hvor mange som er såret.

Innenriksminister Tadeo Rojas sier det var demonstrantene som gikk til angrep, og at flere politifolk er såret.

(©NTB)