Savnet skip utenfor Sør-Amerika har trolig forlist

Kontakten med lasteskipet Stella Daisy, som opereres av et sørkoreansk selskap, ble brutt fredag. Kort tid før hadde en av dem om bord sendt en tekstmelding om at skipet tok inn vann.

Lørdag kveld opplyser Uruguays kystvakt at de antar at skipet har forlist. Bakgrunnen for antakelsen er funn av gjenstander i havet.

Åtte sørkoreanere og seksten filippinere var om bord skipet.

