Over 150 døde i Colombia etter at elver gikk over sine bredder

Colombias president Juan Manuel Santos opplyser lørdag kveld at tallet på døde har steget til 154. Beskjeden fra presidenten kom etter at Røde Kors noe tidligere på kvelden opplyste at 220 personer fortsatt er savnet. I tillegg er 400 personer skadd, ifølge Røde Kors.

Flere av Mocoas nabolag er ødelagt av jord- og vannmassene som rammet byen rundt midnatt natt til lørdag lokal tid. Mocoa er hovedstaden i Putumayo-provinsen, og provinsens guvernør sa tidligere lørdag at "hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet".

President Santos, som ankom Mocoa lørdag, har erklært unntakstilstand i byen.

Det var etter flere dager med kraftig regn at Mocoa-elven og to andre mindre elver gikk over sine bredder. Mocoa har om lag 40.000 innbyggere.

(©NTB)