Nærmere 40 savnet etter skred i Indonesia

Ulykken rammet landsbyen Banaran i distriktet Ponorogo lørdag. 38 mennesker er savnet, ifølge militæret i området, som viser til opplysninger fra landsbyboerne.

Lokale myndigheter med ansvar for krisehåndtering, melder at 27 mennesker ligger begravet under jordmassene. Soldater, politifolk og frivillige deltar i redningsarbeidet.

Skredet begravde bygninger, veltet kjøretøyer og etterlot seg et stort sår i en åsside hvor vegetasjonen er skrellet bort. Blant dem som ble tatt av skredet, var bønder som var ute for å høste ingefær i nærheten av landsbyen.

