Ivanka Trump fortsatt medeier i Trump-hotell i Washington

President Donald Trump har ansatt noen av de rikeste menneskene som noensinne har jobbet på øverste nivå den amerikanske administrasjonen og regjeringen. Opplysninger om økonomien til rundt 180 av de øverste tjenestemennene må føres opp i offentlige tilgjengelige dokumenter, og sent fredag friga Det hvite hus flere av disse, melder nyhetsbyrået AP.

Presidentens talsmann Sean Spicer sier dokumentene vil vise at mange har satt mye til side for å kunne ta del i styringen av landet. Ifølge regjeringens etikkråd har et flertall av Trumps nominerte en "kompleks" eller "ekstremt kompleks" privatøkonomi. I Obamas tid hadde flertallet av de ansatte en økonomi som ble vurdert som "enkel" eller "moderat".

Dokumentene viser at presidentens datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner fortsatt vil nyte godt av avkastningen fra investeringer verdt 741 millioner dollar eller rundt 6,3 milliarder kroner, skriver New York Times. Ivanka Trump har fortsatt en eierandel verdt flere millioner dollar i et Trump-hotell like i nærheten av Det hvite hus. Flere etikkeksperter sier det er bekymringsfullt at utenlandske delegasjoner kan velge nettopp det hotellet i håp om å få en bedre mottakelse i den nye administrasjonen. Både Kushner og Ivanka Trump har rådgiverstillinger som formelt plasserer dem i presidentens indre krets.

