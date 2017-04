Brende på besøk i Israel og Palestina

Utenriksministeren skal møte palestinernes president Mahmoud Abbas lørdag og Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag.

– Tostatsløsningen er under press. Partene må nå vise lederskap og bidra til å forbedre situasjonen på bakken. Bare en forhandlet tostatsløsning kan lede fram til varig fred mellom partene, sier Brende i en uttalelse.

Formålet med besøket er å forberede det kommende møtet i giverlandsgruppen for Palestina som finner sted 4. mai i Brussel, opplyser Utenriksdepartementet (UD).

– Som leder av giverlandsgruppen er det vår jobb å sikre at andre giverland viderefører støtten til palestinske myndigheter, og at partene løser utestående økonomiske spørsmål gjennom samarbeid. En bærekraftig palestinsk økonomi og velfungerende institusjoner er vesentlige forutsetninger for tostatsløsningen, sier Brende.

Under besøket vil utenriksministeren også drøfte andre utenrikspolitiske og regionale spørsmål med Abbas og Netanyahu, opplyser UD.