USA: Ikke bra med "ubegrenset" bygging av bosetninger på Vestbredden 

Kilden hevder også at bosetningene i seg selv ikke er til hinder for forsøkene på å oppnå fred. Men vedkommende mener altså at "videre ubegrenset bosettings-aktivitet" er ugunstig, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Regjeringen i Israel godkjente torsdag for første gang på flere tiår en helt ny bosetning på den okkuperte Vestbredden. Selv om regjeringen mange ganger har tillatt mer bygging, har dette tidligere skjedd i allerede eksisterende bosetninger.

Kilden i den amerikanske regjeringen ønsker imidlertid ikke å kritisere denne konkrete avgjørelsen. Den nye bosetningen har vært planlagt lenge, påpeker tjenestemannen.

(©NTB)