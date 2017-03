Trump mener Flynn har rett til å be om immunitet

– Mike Flynn bør be om immunitet i det som er en heksejakt (unnskyld for det stor valgtapet), i mediene og Demokratene, av historiske dimensjoner, skriver president Donald Trump i en Twitter-melding.

Flynns advokat opplyste torsdag at Flynn er i en diskusjon med etterretningskomiteene i Senatet og Representantenes hus for å få immunitet fra en "urettferdig rettsforfølgelse" i bytte mot å svare på spørsmål.

Flynn fikk sparken som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at det ble avslørt at han førte visepresident Mike Pence bak ryggen når det gjaldt et møte han hadde med Russlands ambassadør i Washington kort tid etter valget i høst.

(©NTB)