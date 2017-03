TV-kanal: – Senatet vil ikke gi Flynn immunitet

Det opplyser to kilder i kongressen til TV-kanalen.

En av kildene sier Flynns advokat har fått beskjed om at immunitet "ikke er på forhandlingsbordet". En annen kilde sier komiteen har formidlet at den på det nåværende tidspunkt "ikke er mottakelig" for Flynns forespørsel.

USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot «urettmessig straffeforfølgelse» i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp og Russland.

Trump på Twitter

– General Flynn har en historie å fortelle, og han vil gjerne fortelle den, dersom omstendighetene tillater det. Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sa Flynns advokat Robert Kelner. Han viste til at enkelte medlemmer i Kongressen har sagt at de mener Flynn bør stilles for retten.

USAs president Donald Trump har tidligere fredag skrevet på Twitter at han mener den avgåtte sikkerhetsrådgiveren har rett til å be om immunitet.

– Alvorlig steg

Nestlederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff, sier det er for tidlig å vurdere en avtale om immunitet for Flynn.

Schiff sier fredag kveld at bare det at Flynn diskuterer mulig immunitet i bytte mot straffefrihet er et "alvorlig og betydningsfull" steg, på grunn av sikkerhetsrådgiverens ansiennitet i hans tidligere jobb, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han sier videre at etterretningskomiteen er interessert i å høre Flynns forklaring, men at vilkårene må samkjøres med Senatets etterretningskomité og justisdepartementet.

(©NTB)