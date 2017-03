Storstilt skatteaksjon mot sveitsisk bank i Europa 

Etter alt å dømme er det snakk om Credit Suisse.

Banken bekreftet selv fredag at filialer er gjennomsøkt både i Amsterdam, London og Paris. I en uttalelse heter det at aksjonene er knyttet til "kunders skattespørsmål", og at banken samarbeider med myndighetene.

Også i Australias hovedstad Canberra er det aksjonert mot banken på jakt etter bevis for at kunder har unndratt skatt, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Både nederlandske og franske myndigheter bekrefter at det er innledet en etterforskning mot en sveitsisk bank, men de navngir ikke banken. Britiske myndigheter nøyer seg med å si at etterforskningen er rettet mot en "internasjonal finansinstitusjon".

Malerier og smykker

Nederlandske myndigheter mistenker at midler verdt flere hundre millioner euro er blitt holdt skjult av flere titall personer. Under en aksjon mot bankkunder i Haag er det beslaglagt både gull, malerier, smykker og en luksusbil. Flere ransakelser kommer til å bli utført i de kommende ukene, ifølge en uttalelse.

Franske myndigheter oppgir at det er innledet en etterforskning som involverer tusenvis av kontoer i en sveitsisk bank – kontoer som angivelig er blitt brukt til å skjule verdier for franske skattemyndigheter.

I Storbritannia har myndighetene opplyst at etterforskningen er rettet både mot noen ansatte og en rekke kunder.

– Ingen gjemmesteder

– Den internasjonale rekkevidden av denne etterforskningen sender et klart budskap om at det ikke finnes noe gjemmested for dem som forsøker å unndra skatt, heter det i en uttalelse fra britiske skattemyndigheter.

Credit Suisse insisterer på at den har fulgt skattelovgivingen i Nederland, Frankrike og Storbritannia, og at den har kuttet forbindelsen til kunder som ikke betaler skatt.

En talsmann for banken sa fredag at aksjonene mot banken i Amsterdam, London og Paris ikke er ransakelser, men han innrømmer at dokumenter er beslaglagt.

(©NTB)