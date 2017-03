Sterke reaksjoner på Israels beslutning om å bygge ny bosetning

– Dette viser nok en gang at Israel er mer opptatt av å tilfredsstille de ulovlige bosetterne, enn å gjøre det som må til for å sikre stabilitet og en rettferdig fred, sier Hanan Ashrawi, som sitter i ledelsen av Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

Israels beslutning om å etablere bosetningen Emek Shilo nær Ramallah, viser også total mangel på respekt for palestinernes rettigheter, mener Ashrawi.

Truer freden

FNs generalsekretær António Guterres er "skuffet og alarmert" over at Israel på nytt velger å trosse gjentatte FN-resolusjoner.

– Generalsekretæren har konsekvent understreket at det ikke foreligger noen plan B for hvordan israelere og palestinere skal kunne leve i fred og sikkerhet. Han fordømmer alle ensidige handlinger, slike som denne, som truer freden og undergraver tostatsløsningen, sier talsmannen Stephane Dujarric.

Ulovlig

Emek Shilo er den første nye bosetningen Israel etablerer på over 20 år. Over 700.000 israelere bor fra før i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Et samlet verdenssamfunn fordømmer bosetningene, og FNs sikkerhetsråd slo senest 23. desember fast at de er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

Undergraver

Den israelske fredsorganisasjonen Peace Now mener i likhet med Guterres at Netanyahu-regjeringen med sin beslutning torpederer muligheten for å etablere en palestinsk stat.

– Netanyahu holdes fanget av bosetterne og er mer opptatt av å overleve politisk enn av den israelske statens beste, heter det i en kunngjøring fra Peace Now, som hevder at beslutningen om å opprette nok en bosetning på Vestbredden bringer israelere og palestinere ett steg nærmere "apartheid".

(©NTB)