Skottland ber Storbritannia gi tillatelse til ny folkeavstemning

I brevet viser Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon til loven fra 1998 om skotsk selvstyre. Hun ber statsminister Theresa May vedta en forordning som åpner for at Skottland kan holde enda en folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.

– Skottlands folk må ha rett til å velge sin egen framtid, kort sagt å utøve vår rett til selvbestemmelse, skriver hun.

May har tidligere slått fast at det ikke er det rette tidspunktet for en ny folkeavstemning midt under britenes brexit-forhandlinger med EU.

Den forrige folkeavstemningen om skotsk uavhengighet ble holdt i 2014. Da ble det nei. Meningsmålinger tyder på at velgerne mener noenlunde det samme i dag, selv om britene i mellomtiden har stemt ja til å forlate EU.

I den britiske folkeavstemningen i fjor sommer stemte et flertall av skottene nei til å forlate EU, mens det ble ja i Storbritannia som helhet.

