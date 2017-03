Sør-Afrikas finansminister får sparken

Byttet i finansdepartementet var ikke uventet, men markedet reagerte negativt, og valutaen rand faller kraftig. Zumas styre har vært befengt med korrupsjonsskandaler, og nå har presidenten full kontroll over landets økonomi etter en langvarig maktkamp mellom ham og Gordhan. Til sammen ble 10 av 35 statsråder byttet ut i en rokering som fikk USAs tidligere ambassadør til landet, Patrick Gaspard, til å tvitre kommentaren «ministermassakre ved midnatt».

Den etter hvert åpne krangelen mellom Zuma og Gordhan kulminerte da Gordhan ble kalt hjem fra en reise der han skulle møte långivere i London og New York. Finansministeren har vært sett på som et symbol på stabilitet i et land som preges av svak vekst, fallende kredittverdighet og tegn på krise i regjeringspartiet ANC.

Zuma sier endringene i regjeringskollegiet skal føre til «radikal sosioøkonomisk forandring og skal sikre at løftene om et bedre liv for fattige og arbeiderklassen blir realisert». Kritikere mener prosessen er en del av et forsøk fra presidentens side på å kontrollere utvelgelsen av hans etterfølger. Presidentperioden hans utløper i 2019.

(©NTB)