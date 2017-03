Politiaksjon mot Credit Suisse i flere byer

Det er banken selv som opplyser om aksjonene, som fant sted torsdag. Ifølge en uttalelse er de knyttet til "kunders skattespørsmål".

– Vi samarbeider med myndighetene, heter det videre.

Nederlandske myndigheter opplyser at de har utført ransakelser i en rekke land i forbindelse med etterforskning av skatteunndragelse og hvitvasking via en uidentifisert sveitsisk bank.

I aksjonene, som skjedde torsdag, ble to mistenkte pågrepet. En gullbarre, luksusbiler, titalls malerier, eiendom, smykker og bankkontoer ble beslaglagt, opplyser nederlandske skattemyndigheter. Flere ransakelser kommer til å bli utført i de kommende ukene, heter det videre.

Myndighetene i Nederland mistenker at midler verdt flere hundre millioner euro er blitt holdt skjult. Etterforskningen har forgreininger til Storbritannia, Australia, Tyskland og Frankrike.

En talsmann for Credit Suisse sier at det ikke er snakk om ransakelser, men han innrømmer at dokumenter er beslaglagt.

Credit Suisse insisterer på at den har fulgt skattelovgivingen i Nederland, Frankrike og Storbritannia, og at den har kuttet forbindelsen til kunder som ikke betaler skatt.

