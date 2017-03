Palestinerne raser etter Israels beslutning om å bygge ny bosetning

– Dette viser nok en gang at Israel er mer opptatt av å tilfredsstille de ulovlige bosetterne, enn å gjøre det som må til for å sikre stabilitet og en rettferdig fred, sier Hanan Ashrawi, som sitter i ledelsen av Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

Israels beslutning om å etablere bosetningen Emek Shilo nær Ramallah, viser også total mangel på respekt for palestinernes rettigheter, mener hun.

Emek Shilo er den første nye bosetningen Israel etablerer på over 20 år. Over 700.000 israelere bor fra før i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Et samlet verdenssamfunn fordømmer bosetningene, og FNs sikkerhetsråd slo senest 23. desember fast at de er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

