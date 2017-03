Millioner av somaliere svever mellom liv og død

Somalia har vært uten sentralstyre siden diktatoren Siad Barre ble styrtet i 1991, og rivaliserende klaner og den islamistiske al-Shabaab-militsen har siden kjempet om makten.

Den afrikanske unionen (AU) har lenge hatt en fredsstyrke i landet, men våpnene har ikke stilnet av den grunn.

Tidligere i år slo FN på nytt sultalarm og varslet at 6,2 millioner somaliere, over halvparten av landets befolkning, nå er helt avhengige av matvarehjelp utenfra. 2,9 millioner somaliere trues ifølge FN av akutt hungersnød.

Mellom liv og død

50 år gamle Zeinab Hussein svever mellom liv og død, der hun ligger avmagret i en sykeseng i Baidoa i det sørvestlige Somalia.

Sykehusene og hjelpeorganisasjonenes provisoriske klinikker er overfylt av slike som henne, tynne kropper som har gått altfor lenge uten mat.

Lyden av barnegråt fyller de overfylte rommene, små kropper som får tilført næring via slanger i nesen.

Med sulten kom også koleraen. I overbefolkede leire med dårlige sanitetsforhold og liten tilgang på rent drikkevann, er det ofte uunngåelig. For barn og voksne som fra før er svekket av langvarig underernæring, resulterer det ofte i død.

Pengemangel

Bildene av utmagrede barn har de siste ukene igjen strømmet ut av Somalia, og FN har lyktes bedre med å sikre pengebidrag til sitt arbeid der, enn i Jemen, Sør-Sudan og Nord-Nigeria, som også trues av det som betegnes som den mest omfattende hungersnøden på 70 år.

Den siste oversikten fra FNs nødhjelpskontor (OCHA) viser at 36,4 prosent av nødhjelpsbudsjettet for Somalia nå er dekket, men at det fortsatt mangler rundt 4,7 milliarder kroner.

I Jemen, det hardest rammede landet, trenger nærmere 19 millioner mennesker matvarehjelp utenfra, og for 7 millioner av dem er situasjonen kritisk. Her har FN fått inn under 9 prosent av de drøyt 18 milliarder kronene som trengs.

Kolera

– Det er svært viktig med mer hjelp for å hindre at koleraepidemien kommer ut av kontroll, og også for å hindre en sultkatastrofe, sier Steven Lauwerier, som leder virksomheten til FNs barnefond (UNICEF) i Somalia.

– Vi har fortsatt et lite forsprang på sultkatastrofen, og det er nå vi kan redde liv, sier han.

Sist Somalia ble rammet av en sultkatastrofe, var i 2011 da 260.000 mennesker omkom. Nå som da tvang tørken og matmangelen mange ut på vandring på leting etter vann og mat til seg selv og husdyrene.

De siste ukene har flokkene med dyr blitt stadig mindre, og nå dør også menneskene.

På vandring

40 år gamle Sangabo Madey gikk i to dager med den nyfødte babyen sin, før hun nådde Baidoa og det hun håper skal bli redningen. Nå bor fembarnsmoren i en liten hytte av kvister og plastikk, omgitt av tusenvis av andre i samme situasjon.

– Vi greide ikke å fø barna våre mer. Som følge av tørken, hadde vi ikke lenger noe å spise, sier hun.

– Vi forlot landsbyen vår for å komme hit, men det kommer ikke mye hjelp hit. og vi lider fortsatt, forteller Madey.

