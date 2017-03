Malaysiere har kommet hjem fra Nord-Korea

De ni kom hjem til Malaysia tidlig fredag morgen, opplyser utenriksdepartementet i landet. Utenriksminister Anifah Aman var på flyplassen i hovedstaden Kuala Lumpur for å ta imot privatflyet som hadde hentet de ni i Pyongyang.

Drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, og den påfølgende etterforskningen utløste en diplomatisk krise og en heftig ordstrid mellom landene. Mens ambassadørene ble erklært uønsket og ble kalt hjem, ble andre borgere hindret fra å reise. Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur da noen smurte nervegiften VX i ansiktet hans. To kvinner er siktet for drapet, og flere har antydet at regimet i Nord-Korea var involvert.

Torsdag ble det meldt at liket av den drepte halvbroren var sendt med fly til Beijing og at det skal overlevers til Nord-Korea.

