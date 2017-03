Kongressen fjerner beskyttelse for abortklinikker

Reglene ble innført for å hindre delstatene i å holde tilbake enkelte føderale midler til Planned Parenthood og andre aborttilbydere. Pengene kommer fra et program kjent som "Title X" og skal gå til familieplanlegging, primært for amerikanere med lav inntekt.

Republikanerne, som for tiden kontrollerer begge kamrene i Kongressen, har lenge ønsket å trekke bevilgningene til Planned Parenthood og andre klinikker som tilbyr abort. Flere enn ti delstater der republikanerne har flertall har innført tiltak for å strupe tilgangen til "Title X"-midler til klinikkene, men Obama-administrasjonen ville hindre dette.

Torsdag var Senatet delt på midten, med 50 stemmer for og 50 stemmer mot å fjerne beskyttelsen Obama innførte. To kvinnelige republikanere stemte mot sitt eget parti, men til ingen nytte. Vedtaket gikk gjennom med den avgjørende stemmen til visepresident Mike Pence, som i kraft av sitt embete leder Senatet.

– Dette er nok et eksempel på republikanernes krig mot kvinner. Det lar delstatene behandle dem som annenrangs borgere, selv om de har krav på like god tilgang på helsetjenester som menn har, sier den demokratiske senatoren Chuck Schumer.

