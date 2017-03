Koalisjon: – IS-propagandaleder drept

Koalisjonen som kjemper mot ekstremistgruppen, opplyser torsdag at Ibrahim al-Ansari ble drept i et angrep i den vestirakiske byen al-Qaim 25. mars. En talsmann for koalisjonen, oberst Joseph Scrocca, beskriver al-Ansari som en "viktig IS-leder".

– Han hadde en ledende rolle i propagandainnsatsen for å rekruttere fremmedkrigere og oppfordre til terrorangrep i vestlige land, sier Scrocca til journalister.

Også fire andre jihadister fra IS ble drept i det samme angrepet, og et multimedieteam ble utslettet, ifølge en annen, anonym tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet. Han sier propagandavirksomheten inkluderer «hjernevasking av unge barn for å videreføre IS’ brutale metoder».

Den avsidesliggende byen al-Qaim ligger i Eufratdalen, nær grensen til Syria. Pentagon sier dalen kan bli den siste IS-bastionen når irakiske Mosul og syriske Raqqa faller.

