Frykt for dødsfall i syklonen Debbies kjølvann

Etter at syklonen feide inn over nordøstkysten har det kommet enorme mengder nedbør. Enkelte steder er det meldt om opptil 800 millimeter regn. Flere elver har gått over bredden og gater og nabolag er oversvømt.

I byen Ayr ble en stor oksehai – en av de mest aggressive haiartene – skylt opp på land. Flere har advart og sagt at det er vanskelig å si hva som befinner seg i det gjørmete vannet – i en tropisk region som er hjem til både slanger og krokodiller.

Mark Morrow, en av lederne for redningstjenestene i delstaten New South Wales, forteller om et område der 6.000 personer er evakuert og der det i løpet av natten til fredag ble gjennomført 150 redningsaksjoner for å få ut dem som var blitt avskåret på grunn av flomvannet. Kraftig vind gjør det vanskelig å nå fram og skaffe seg oversikt.

– Å prøve å ta seg fram på veiene er naturlig nok vanskelig, sier Morrow, som frykter at folk har mistet livet i løpet av natten.

Skoler og universiteter holder fortsatt stengt. 140.000 husstander i Queensland er strømløse etter syklonen, og hæren er satt inn for å ta seg av trygg vannforsyning. Siden Debbie rammet har delstaten håndtert 5.600 oppringinger fra folk som trenger hjelp.

