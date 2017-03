Forsvarsutgifter viktig tema på NATOs utenriksministermøte

– I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon er det viktig å hegne om det transatlantiske samholdet. Natos betydning for de allierte og behovet for økte investeringer i europeisk og transatlantisk sikkerhet blir sentrale temaer under møtet, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Fredagens møte i NATO-hovedkvarteret blir også det første som USAs ferske utenriksminister Rex Tillerson deltar på.

Forholdet mellom Trump-administrasjonen og NATO fikk en litt humpete start etter at president Donald Trump kalte forsvarsalliansen "foreldet" og kritiserte de andre medlemslandene for ikke å bidra nok økonomisk til alliansen.

Fredagens utenriksministermøte skulle opprinnelig ha blitt holdt i begynnelsen av april. Men det ble framskyndet for å komme Tillerson i møte etter at han hadde signalisert at han ikke ville delta på den opprinnelige datoen.

Tillerson hadde i stedet planlagt å reise til Moskva, en prioritering mange i NATO ristet på hodet av.

I tillegg til finansiering, skal utenriksministrene drøfte strategier i kampen mot terrorisme og forberede NATO-toppmøtet 25. mai, der Trump etter planen skal delta.

