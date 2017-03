Forføyning mot innreiseforbud ankes

Anken ble gjort kjent i en begjæring levert inn til retten torsdag, melder Reuters.

En føderal domstol i Hawaii besluttet onsdag å forlenge kjennelsen som hindrer innføringen av reiseforbudet fram til et søksmål fra delstaten Hawaii mot regjeringen i Washington er ferdig behandlet i rettssystemet. Selv om innreiseforbudet er endret etter at den forrige presidentordren om innreise ble stoppet i rettssystemet, fikk delstaten Hawaii medhold i å stanse det. Hawaiis justisminister argumenterte med at forbudet – som inkluderer visumnekt for borgere fra seks land med overveiende muslimsk befolkning – fortsatt er diskriminerende.

Anken skal behandles i den samme ankedomstolen i San Francisco som opprettholdt en midlertidig forføyning mot det forrige innreiseforbudet. Den gangen var det en føderal dommer i delstaten Washington som hadde utstedt en midlertidig forføyning for å stanse president Trumps ordre.

