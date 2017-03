Flynn vil vitne mot immunitet

Den tidligere generalen og sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn er i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot «urettmessig straffeforfølgelse» i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp og Russland.

– General Flynn har en historie å fortelle, og han vil gjerne fortelle den, dersom omstendighetene tillater det. Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sier Flynns advokat Robert Kelner. Han viser til at enkelte medlemmer i Kongressen har sagt at de mener Flynn bør stilles for retten.

Granskes

Det føderale politiet FBI har gransket Flynns forbindelser til Russland, og de undersøkes også av etterretningskomiteene i Representantenes hus og i Senatet. De to komiteene gransker også påstandene om russisk innblanding i valgkampen i USA i fjor, samt mulige forbindelser mellom Donald Trumps valgkampapparat og russiske myndigheter.

Kelner ønsker ikke å si noe om detaljene i samtalene Flynn er inne i og som ble kjent gjennom et oppslag i Wall Street Journal.

Lobbyagent for Tyrkia

Flynn hadde knapt blitt utnevnt til president Trumps sikkerhetsrådgiver før han ble tvunget til å gå av da det ble kjent at han hadde villedet visepresident Mike Pence om samtaler han hadde med Russlands ambassadør til USA.

Etter at han gikk av, har Flynn ført seg selv opp i registeret over «utenlandsk agenter» og gjort det kjent at han tidligere har fått over en halv million dollar for å drive lobbyvirksomhet på vegne av Tyrkia.

