Flertallet misfornøyd med Trump

Nesten seks av ti amerikanere sier de ikke er fornøyd med presidentens innsats sett under ett, og omtrent like mange sier landet går i feil retning, viser en ny meningsmåling.

Men selv om helhetsinntrykket er negativt, er det et lyspunkt for den fortsatt ferske presidenten som kom rett fra næringslivet til politikkens øverste sjikt. Når det gjelder landets økonomi, som ofte er avgjørende for om en president oppfattes som vellykket eller mislykket, er folket delt nokså nøyaktig på midten. 50 prosent gir tommelen opp, mens 48 prosent ikke lar seg imponere.

– Han kjører bilen utfor stupet på alle andre politikkområder og med det han prøver å gjennomføre som president, men ikke økonomien, sier 27 år gamle Ryan Mills fra North Carolina.

Dårligere enn Bush og Obama

Til sammen er 42 prosent fornøyd med jobben Trump gjør, mens 58 prosent er misfornøyd. Til sammenligning fikk George W. Bush godkjent av over 50 prosent av de spurte og Barack Obama av over 60 prosent på samme tidspunkt i deres respektive presidentperioder.

Samtidig ser kjernevelgerne ut til å holde stand, og hvite velgere er mer positive. 53 prosent av hvite velgere sier de er fornøyd, en andel som stiger til 58 prosent blant hvite uten høyere utdannelse, en gruppe der sannsynligheten er spesielt høy for at folk ville stemt på Trump.

Mange problemer

Målingen ble gjennomført mens republikanernes forsøk på å fjerne og erstatte Barack Obamas helsereform kollapset.

Trump har også møtt motstand i retten når han innførte innreiseforbud for enkelte nasjonaliteter, og for tiden granskes apparatet rundt ham for mulige forbindelser med Russland i valgkampen.

