EU avviser samtidige forhandlinger om brexit og handelsavtaler

EU-president Donald Tusk la fredag fram sine planer for hvordan brexit-forhandlingene med Storbritannia skal foregå.

Han avviser statsminister Theresa Mays krav om at skilsmisseforhandlingene skal gå parallelt med forhandlinger om framtidige avtaler med EU.

– Først når vi har hatt tilstrekkelig framgang om utmeldelsen, kan vi begynne å diskutere rammeverk for et framtidig forhold, sa Tusk på et pressemøte i Maltas hovedstad Valletta fredag.

Tusk gjorde det også klart at britene må overholde alle sine økonomiske forpliktelser de har til EU ettersom landet skal fortsette å være EU-medlem fram til 2019.

– Det er bare rett og rimelig overfor alle de mennesker, samfunn, bønder, forskere og så videre som vi, alle 28, har gitt løfter til, sa Tusk.

Forberedt på mislykkede forhandlinger

Tusk understreket samtidig at EU ikke vil "straffe" britene under brexit-forhandlingene.

– Brexit er straff nok i seg selv, sa han.

Retningslinjene tyder imidlertid på at EU forbereder seg på at forhandlingene kan bli svært vanskelige og kanskje kan komme til å bryte helt sammen.

EUs forhandlere skal også gjøre klart et opplegg for en overgangsløsning dersom forhandlingene drar ut i tid utover de to årene som er den formelle tidsfristen.

Maltas statsminister Joseph Muscat, som har formannskapet i EU dette halvåret, advarte på pressekonferansen med Tusk mot å bruke EUs innbyggere som brikker i et spill om brexit.

Formelt brev

Tusks retningslinjer for brexit-forhandlingene skal nå sendes til stats- og regjeringssjefene i de gjenværende 27 medlemslandene, som etter å ha lest og vurdert dem nøye, skal vedta dem på et eget brexit-toppmøte i Brussel 29. april.

Storbritannia overleverte onsdag denne uken formelt brevet til EU som utløser den såkalte artikkel 50 i EU-traktaten. Den omhandler et medlemslands utmeldelse av unionen.

Fristen for å bli ferdig med forhandlinger om utmeldelse og med nye økonomiske avtaler mellom London og EU, går ut om to år, i mars 2019.

