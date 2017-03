Drapsoffer i Malmö var vitne til drap på 16-åring

Sju personer er pågrepet etter torsdagens drap, som også skjedde i Rosengård. De er mistenkt for å være innblandet i drapet, enten direkte eller for å ha kjennskap til drapet. Det er sjette gang at noen blir skutt og drept i Malmö så langt i år.

– Det er enda en av de unge mennene som driver med kriminell virksomhet, som lever med trusler, og som er den del av denne verdenen. Det gjør at vi selv må legge puslespill for å finne ut hva som har skjedd, sier politiets talsperson, Ewa-Gun Westford.

Den 16 år gamle gutten ble skutt på en bussholdeplass 12. januar. 23-åringen skal ha lagt ut et bilde av den døde gutten på sosiale medier, et bilde som siden ble spredt videre.

Politiet vil ikke spekulere på om dette er motivet. Ifølge Westford er forholdet mellom noen av personene som er involvert i de mange skyteepisodene i byen "svært komplisert". Det skal også finnes koblinger til et drap i midten av mars, der en person ble skutt og drept og en annen ble alvorlig skadd.

Ifølge politiet skjer skytingen innenfor en begrenset krets.

– Men det er også veldig, veldig trist for hele situasjonen i Malmö, sier Westford.

