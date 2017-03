Bilbombe eksploderte på marked i Pakistan – minst 24 drept 

Bomben gikk ifølge lokale kilder av rett foran inngangen til en sjiamuslimsk moské. Inngangen brukes av kvinner. Bomben var så kraftig at den ødela flere bygninger, deriblant butikker. Markedet ble stengt etter eksplosjonen.

– Minst 24 personer ble drept og rundt 108 ble såret, opplyser Latif Hussain, som jobber på et lokalt sykehus, til nyhetsbyrået DPA.

Byen Parachinar ligger like ved grensen til Afghanistan i det delvis selvstyrte stammedistriktet Kurram, som tidligere var et kjerneområde for den islamistiske opprørsgruppa Taliban.

Søkte tilflukt i butikker

Bomben rammet et område bebodd av Pakistans sjiamuslimske minoritet. De fleste innbyggerne i Pakistan er sunnimuslimer.

Overlevende sier at de gjemte seg i butikker etter at de hørte et kraftig smell, mens andre løp for å hjelpe de sårede.

– Jeg hørte et kraftig smell, og folk skrek. Vi stengte dørene til butikken siden vi trodde det ville komme enda en eksplosjon, vi hørte skyting en stund, og folk ropte, så vi gikk ut, sier Muhammad Ali, som var på markedet da bomben gikk av.

Da de kom ut på gaten igjen, ble de vitne til at folk fortvilet forsøkte å hjelpe de mange sårede, som ble plassert i tilfeldige kjøretøy og brakt til sykehus i påvente av at politiet og ambulanser skulle ankomme.

Dårlig vakthold?

Pakistans statsminister Nawaz Sharif har fordømt angrepet, mens lokale sjialedere anklager myndighetene for ikke å gjøre nok for å sikre den religiøse minoriteten mot angrep.

Lokale tjenestemenn mener det er overraskende at en bil full av sprengstoff kunne ta seg inn i området. Vaktholdet i byen har vært svært strengt etter at 25 personer ble drept i et tilsvarende angrep i sentrum av byen i januar.

I løpet av februar ble om lag 130 mennesker drept i en rekke angrep i ulike deler av Pakistan. Det har skapt stor uro blant mange innbyggere, etter en relativt fredelig periode.

(©NTB)