– EUs krav til britene: Først brexit, så forhandlinger

EU-president Donald Tusk skal fredag legge fram sine planer for forhandlingene med Storbritannia om britenes utmelding av EU.

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til et utkast av Tusks retningslinjer, og der kommer det fram at EU-presidenten avviser statsminister Theresa Mays krav om at skilsmisseforhandlingene skal gå parallelt med forhandlinger om framtidige avtaler med EU.

Meldingene om innholdet i EUs retningslinjer er imidlertid motstridende.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som også har fått tilgang til et utkast, vil EU gå med på å begynne forhandlinger om en framtidig frihandelsavtale med britene før det er oppnådd full enighet om betingelsene for Storbritannias utmeldelse fra unionen.

Forberedt på mislykkede forhandlinger

Men ifølge utkastet som AFP og AP har sett, krever EU at det først må gjøres tilstrekkelig framskritt i forhandlingene om britenes utmeldelse før samtaler om hvordan det framtidige forholdet mellom unionen og Storbritannia i det hele tatt kan begynne.

– EU vil gjøre alt de kan for å få til en konstruktiv brexit-avgjørelse med Storbritannia, men vil også være forberedt på at forhandlingene om en framtidig avtale kan mislykkes, står det å lese i utkastet.

Retningslinjene tyder på at EU forbereder seg på at forhandlingene kan bli svært vanskelige og kanskje kan komme til å bryte helt sammen.

EUs forhandlere skal også gjøre klart et opplegg for en overgangsløsning dersom forhandlingene drar ut i tid utover de to årene som er den formelle tidsfristen.

Formelt brev

Tusks retningslinjer for brexit skal nå sendes til stats- og regjeringssjefene i de gjenværende 27 medlemslandene.

Storbritannia overleverte onsdag denne uken formelt brevet til EU som utløser den såkalte artikkel 50 i EU-traktaten, som omhandler et medlemslands utmeldelse av unionen.

Fristen for å bli ferdig med forhandlinger om utmeldelse og nye økonomiske avtaler mellom London og EU, går ut om to år, i 2019.

(©NTB)